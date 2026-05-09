力強さが光った“爆走弾”だった。V・ファーレン長崎は５月９日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第16節でセレッソ大阪と敵地で対戦。２−３で敗れた。この一戦で、圧巻のゴールを奪ったのが、62分から途中出場したマテウス・ジェズスだ。72分、自陣で笠柳翼からのパスに反応すると、ファーストタッチで一気に敵陣に侵入。身体をぶつけてきた相手をものともせず前進し、１対１となったGKをかわす。その際のタッチがや