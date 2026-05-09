広島市が物価高対策として発行する「プレミアム付き商品券」。４月のデジタル版に続き、今日から紙の商品券の申し込みが始まりました。 広島市が発行する「プレミアム付き商品券」は物価高による負担軽減を目的としています。 １人あたり最大１万円まで購入可能で、広島市内の加盟店舗などで１万５千円分の買い物に使うことができます。 「としポ」というアプリを通して申し込むデジタル版は５月２０日から、紙の商品券は７