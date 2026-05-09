磐越自動車道でマイクロバスで事故を起こし北越高校の男子生徒1人を死亡させるなどしたとして福島県警は9日、運転していた男を送検しました。 送検されたのは胎内市の無職若山哲夫容疑者です。若山容疑者は5月6日、福島県郡山市の磐越自動車道でマイクロバスを運転しガードレールなどに衝突しバスに乗っていた北越高校の男子生徒1人が死亡、生徒17人にケガをさせた疑いがもたれています。 実は若山容疑者、2カ月ほど