佐渡市大野亀では強い風が吹く中、初夏の花 トビシマカンゾウが早くも咲き始めました。9日は風にも負けず黄色い色彩を放つ美しい姿を一目見ようと多くの観光客が訪れ思い思いのアングルでカメラで撮影していました。ボランティアによりますとトビシマカンゾウの開花は例年より1週間以上早いということです。 【ボランティア歴20年斉藤芳宏さん】 「カンゾウをなんとか受け継いでいかなければと思ってボランティア活動に専念して