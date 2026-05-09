熊本市動植物園では、9日からバラの花を楽しめるイベントが始まりました。 「見れば惹き込まれそうなほどの深い紫の “アストリッドグレーフィンフォンハルデンベルク” やかわいらしい桃色の “アウグステンルイーゼ” など９０種類およそ１０００本のバラが見ごろを迎えています」。（記者） 熊本市動植物園で始まった「バラまつり」。園の西側にあるバラ園では世界中から集められたバラが華やかに咲き誇ってい