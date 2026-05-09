中日と阪神でプレーし、メジャーリーグでも活躍した福留孝介氏（49）が7日放送のニッポン放送「ショウアップナイター60周年名球会ラジオ」（木曜後5・10）にゲスト出演。恩師二人に感謝した。進行役を務めた煙山光紀アナウンサー（63）から番組恒例の「私、この人に頭が上がりません」というテーマを振られた時だった。「お二人いるんですけれども…」とした福留氏。一人目は1998年ドラフト1位で中日に入団した時の監督、