冬季五輪スピードスケート女子で通算１０個のメダルを獲得し、今春に現役を引退した高木美帆さん（３１）のパレードと交流会が９日、地元の北海道幕別町で行われた。集まった約１２００人が功績をたたえ、高木さんも応援への感謝を伝えた。町などが主催したパレードは同日午前、町百年記念ホール前の特設会場で始まった。ミラノ・コルティナ五輪で獲得した３個の銅メダルを首にかけた高木さんが、小学生に先導され笑顔で手を振