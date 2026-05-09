◆ファーム・リーグロッテ３―４巨人（９日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）巨人２軍はロッテに４―３で逆転勝利。２２勝１６敗１分で貯金を６とした。上半身のコンディション不良から復帰２戦目の西舘勇陽投手が、先発で４回３失点（自責１）。その後は松浦慶斗投手、エルビス・ルシアーノ投手、平内龍太投手、アルベルト・バルドナード投手のリレーで無失点に抑えた。１点を追う８回無死二塁からドラフト５位・小浜佑斗内野