日本カーリング協会は９日、都内で理事会を開き、新たに強化戦略室を設置することを発表した。これまで、同協会の選手強化は、加盟都道府県協会から推薦された委員により構成される強化委員会において推進されてきたが、この委員会をなくし、理事会直轄の機関として強化戦略室をおくことを決めた。室長には、２０１４年ソチなど冬季五輪３大会出場を果たし、ミラノ・コルティナ五輪では、日本代表フォルティウスの監督も務め