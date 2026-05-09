お笑いタレントのケンドーコバヤシ（５３）が、８日深夜放送のＴＢＳ系「有田哲平とコスられない街」に出演。出産の秘話を明かした。１月に第１子が誕生したケンドーコバヤシ。出産への立ち合いについて聞かれると、「マジな話」と前置きし、出産当日の様子を語った。「『今晩生まれそうです』って。慌てて病院に行って夜中に着いて。でも着いてみたら、『すみません、まだっぽいです。朝方になりそうですね』って」と、病院