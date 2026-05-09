INI（C）CJ ENM グローバルボーイズグループ“INI（アイエヌアイ）”が8日、千葉・幕張メッセで開催中のK-カルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』のM COUNTDOWNのステージに出演した。8TH SINGLE『PULSE』の収録曲「DUM」など計10曲を披露した。【写真】INI「KCON JAPAN」ライブの模様会場のボルテージが最高潮に達する中、ライブの幕開けを飾ったのは初披露となる「DUM」だ。4月にリリースし、初週70万枚を