７日、子どもを連れて条子泥湿地で餌を探すシフゾウ。（ドローンから、東台＝新華社配信／孫家録）【新華社東台5月9日】中国江蘇省東台市の条子泥湿地では4〜5月、シフゾウが出産シーズンを迎える。今年は100頭以上が誕生するとみられ、すでに子どもを連れて餌を探したり、走り回ったりする姿が確認されている。条子泥湿地は近年、保護と修復を強化したことで環境が持続的に改善。シフゾウの生息と繁殖に適した条件が整い、個