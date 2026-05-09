巨人で180勝を挙げた斎藤雅樹氏（61）が9日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後4・30）にゲスト出演。DeNAから巨人にFA移籍した山口俊氏（38）の異例の契約内容にもの申す場面があった。FA交渉の際、「全チームに対してポスティングの契約を入れてくれないと、金額がどうであっても行けないという条件をつけていた」という山口氏。巨人も例外ではなかったといい、「ジャイアンツも他の条件はいらないので、ポスティン