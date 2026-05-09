女優の小芝風花（29）が9日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。「アイリスト」の実妹とのツーショットを公開した。以前の投稿で実妹がまつ毛パーマやまつエクなどを行う「アイリスト」であることを明かし、サロンをオープンしたことを報告。自身も「最初のお客さん」として、妹に施術してもらったことを伝え、まつ毛パーマの施術を受けたことを明かした。この日は「今回は下まつ毛もしてもらった」とビフォア