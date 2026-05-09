「女子ゴルフ・ワールド・サロンパス・カップ・第３日」（９日、茨城ＧＣ西Ｃ＝パー７２）単独首位から出たプロ２年目を迎える大久保柚季（２２）＝加賀電子＝が３バーディー、８ボギー、２ダブルボギーとスコアを崩したが、前半の４５というボギーペースから、後半は３６とパープレーに持ち直し、首位とは２打差の４位と優勝圏内に踏みとどまった。最大瞬間風速は１４・９メートル。この風が、突如吹いたり、やんだり。加え