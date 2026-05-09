9日に行われたドジャース対ブレーブスで、大谷翔平選手が決勝点となるタイムリーヒット、さらにホワイトソックス村上宗隆選手は、メジャートップに並ぶ第15号ホームランを放ち日本人選手の活躍が光った。前の試合で、2安打と復調の兆しを見せていた大谷選手。9日は、サイ・ヤング賞にも輝いた左の好投手、クリス・セールとの対戦となった。第1打席は外角低めギリギリのボールに手が出ず、見逃し三振。それでも同点で迎えた5回の第3