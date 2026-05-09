NHKの鈴木奈穂子アナウンサー（44）が8日、NHKAM「ラジオであさイチ」（後8・05）に生出演。アルバイト経験について語った。リスナーからアルバイトの経験についての質問が寄せられ、鈴木アナは大学時代に「回転寿司。ホールスタッフとかやっていました」と打ち明けた。「お皿を持っていったりとか」、皿の枚数を数えていたとし「当時はまだ手で数えていましたね、お皿。数えて、（伝票を）レジ持って行ってくださいとか。