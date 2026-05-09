「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、Ｃ大阪３−２長崎」（９日、ヤンマーハナサカスタジアム）Ｃ大阪の元日本代表ＭＦ香川真司が、今季初ゴールとなる決勝弾を決めた。２−２の同点で迎えた後半ロスタイムに得たＰＫ。途中出場でピッチに入ったばかりの香川がキッカーを任され、ゴール左へ流し込んだ。チームはボール支配率で長崎を圧倒しながらも決定的チャンスを決めきれず。勝負の行方は４試合連続でＰＫ戦に突入するかと思わ