ASEAN＝東南アジア諸国連合は8日、中東情勢をめぐり、「深刻な懸念」を表明する首脳声明を採択しました。フィリピン・セブ島で開かれたASEAN首脳会議では、中東情勢をめぐるエネルギー問題などに関する対応策を中心に議論が交わされました。首脳声明では、「紛争激化に深刻な懸念を表明する」とし、「地域と世界の平和と安定への重大な脅威だ」と指摘しました。その上で、すべての国に対し、国際法や国連憲章を尊重するよう求めま