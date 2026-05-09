東京のFM局J−WAVEは9日までに、公式サイトで「START LINE」（金曜午後4時30分）ナビゲーターの長谷川ミラ（28）が15日放送回から生放送の出演を当分休み、代わりにSexy Zoneの元メンバーで、22年末で芸能界を引退したマリウス葉さん（26）が担当すると発表した。番組の公式インスタグラムは、短髪にしたマリウスさんのモノクロ写真を投稿し「来週から、ナビゲーターの長谷川ミラが生放送の出演をしばらくお休みさせていただくこと