パリSGとナイキは9日、2026-27シーズンの新ホームユニフォームを発表した。同日からクラブ公式オンラインストアなどで販売が開始している。来季のホームユニフォームはロイヤルブルーを基調とし、中央に幅広の赤いラインが入ったデザイン。赤いラインの両側は白の細いラインで縁取られている。また、クラブのエンブレム、ナイキとスポンサーのロゴが中央に配置されているのも特徴だ。パリSGは公式サイトで「この新しいユニフ