【J1百年構想リーグ WEST第16節】(ハナサカ)C大阪 3-2(前半1-1)長崎<得点者>[C]チアゴ・アンドラーデ(28分)、田中駿汰(63分)、香川真司(90分+4)[長]山崎凌吾(25分)、マテウス・ジェズス(72分)<警告>[C]中村航輔(90分+11)[長]山田陸(86分)、チアゴ・サンタナ(86分)主審:長峯滉希└C大阪が5試合ぶりの90分勝利…香川真司がPK決勝弾、長崎はGK波多野豪のPKストップも打ち合いに屈す