楽天カードは、「楽天カードアプリ」iOS版のカード番号表示サービスの初回利用時の本人確認において「iPhoneのマイナンバーカード」が5月7日から利用可能になったと発表した。●「iPhoneのマイナンバーカード」で利用できる手続きが拡大カード番号表示サービスは、楽天カードアプリのホーム画面で「カード番号を見る」をタップ後にFace IDまたはTouch IDで認証することで、手元にカードがない場合でもカード番号やセキュリティ