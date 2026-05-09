【その他の画像・動画等を元記事で観る】 INIが、5月8日に千葉・幕張メッセで開催された『KCON JAPAN 2026』に出演した。 ■8thシングル「PULSE」の収録曲「DUM」もライブ初披露 大歓声のなか、初日のヘッドライナーとして登場したINIは、初披露となる「DUM」でステージを幕開け。5月7日にパフォーマンスビデオが公開されたばかりの本楽曲は、4月にリリースされ、初週で70万枚を売り上げた8thシング