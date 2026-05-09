【その他の画像・動画等を元記事で観る】 DXTEENが、5月8日に千葉・幕張メッセにて開催された『KCON JAPAN 2026』に出演した。 ■「皆さん、（TXT『CROWN』の）DXTEEN ver.どうでしたか？」（谷口太一） DXTEENは、『KCON JAPAN 2026』に4年連続出演を果たし、毎年、『KCON』で披露するカバーパフォーマンスが話題を集めている。今年はTOMORROW X TOGETHERのデビュー曲「CROWN」を初カバー。爽やか