アメリカ・ニューヨークで開催中のNPT再検討会議に参加した被爆者らが9日長崎市の平和公園で座り込みを行いました。 「反核9の日座り込み」には被爆者ら約100人が集まりました。 NPT＝核拡散防止条約の再検討会議に参加した、被爆者で県平和運動センター被爆者連絡協議会議長の川副忠子さんが核廃絶への思いを語りました。 （県平和運動センター被爆者連絡協議会議長 川副忠子さん（82)) 「核兵器