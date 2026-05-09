米コロラド州デンバーにあるフロンティア航空の本社/Michael Ciaglo/Bloomberg/Getty Images（CNN）米フロンティア航空の旅客機が8日夜遅く、デンバー国際空港の滑走路で歩行者と衝突し、離陸を中止したと報告した。同社の広報担当者がCNNに明らかにした。フロンティア航空の発表によると、当該のエアバスA321型機4345便はデンバー発ロサンゼルス行きで、乗客224人と乗員7人が搭乗していた。出発予定時刻は現地時間午後10時39分だ