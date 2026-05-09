劇団新派の波乃久里子（80）が9日、東京・新橋演舞場で「新派・松竹新喜劇合同喜劇公演」（19日まで）の初日を迎えた。新派と松竹新喜劇の共演は7年ぶり。2本立てで、「明日の幸福」は9月に100歳になる石井ふく子氏（99）が演出を手がける。波乃は昨年8月中旬に急性気管支炎で出演舞台を降板して以来、約8カ月ぶりの舞台復帰。「今日ほど緊張したことはない。新人になった気持ち」と喜びを口にした。新橋演舞場は16歳から