9日は全国的に青空が広がり、この時期らしい過ごしやすい一日になりました。ゴールデンウィークが明けて初めてとなる週末の各地の様子です。東京・中野のイベント会場です。街路樹が大きく揺れるなど、朝から強い風が吹いていました。東京23区には、一時、強風注意報が出ていて、午前10時過ぎ、最大瞬間風速16.8メートルを観測。東北では、宮城県で30メートルを超える非常に強い風が吹きました。そうした中、中野区の公園でこの週