ドジャースのブレーク・スネル投手が日本時間10日のブレーブス戦で今季初登板を予定しています。サイ・ヤング賞を2度受賞(2018年、2023年)し昨年のワールドシリーズ連覇にも貢献したスネル投手。しかし今季は3月に左肩負傷で故障者リスト入りし、以降リハビリに取り組んでいました。マイナー3Aのオクラホマシティーで調整を続け、直近では4日に先発登板し4回2安打2失点。3度のリハビリ登板のうち最長の4イニングを投げました。なお