“インターネット筋肉アイドル”まるが、自身のInstagramで「EVO Japan 2026」の会場で披露した『ストリートファイター』シリーズの人気キャラクターのコスプレ姿を披露した。【写真】見よこの筋肉とハイレグ！「ストファイ」キャミーに扮したまる現在、「マッスルガールズバー」で接客するかたわら、「タンパク質の摂れるカフェ」を浅草で運営しているまる。プロレスのリングガール、自身のグッズ制作、ファンサイトの更新