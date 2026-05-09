モデルの島袋聖南が8日、自身のInstagramを更新し、ジムでのトレーニング中の自身を写したショットを公開。スレンダーなスタイルに反響が寄せられている。【写真】脚長いっ！島袋聖南、抜群スタイルを惜しげなく披露島袋は1987年4月4日生まれ、沖縄県出身、39歳のファッションモデル。2012年にリアリティバラエティ番組『テラスハウス』（以下、同番組）に出演したことで話題となった。番組内で知り合った石倉ノアと交際し、