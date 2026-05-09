シャーマンからお花畑へ。?ＧＬＥＡＴの太陽?を自称する河上隆一（３７）が、シングルトーナメント「Ｇ―ＣＬＡＳＳ２０２６」（１３日、東京・新宿フェイスで開幕）を前に怪気炎を上げた。河上は２０２４年６月に鈴木裕之社長を電流爆破バットで打ち抜いてから悪の道を走り、ＧＬＥＡＴと敵対。だが２月の後楽園大会でＧ―ＲＥＸ王者のエル・リンダマンに敗れると、悪に走ったころの記憶を喪失したとして改心をアピールして