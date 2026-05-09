【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆中日・桜井頼之介―巨人・森田駿哉（１３時３０分・バンテリンドーム）◆阪神・才木浩人―ＤｅＮＡ・石田裕太郎（１４時・甲子園）◆広島・赤木晴哉―ヤクルト・石原勇輝（１３時３０分・マツダスタジアム）【パ・リーグ】◆西武・菅井信也―楽天・滝中瞭太（１４時・ベルーナドーム）◆オリックス・エスピノーザ―日本ハム・北山亘基（１３時・京セラドーム大阪）◆ソフトバンク・前田悠