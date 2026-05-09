◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島０―４ヤクルト（９日・マツダスタジアム）広島の先発・岡本駿投手が６回４失点で２敗目を喫した。両軍無得点の２死二、三塁から投手・松本健に直球を投じたが、左前へ２点打を献上。「いつもだったらツーシームやカットボールを投げていた。今日はストレートが走っていて、自信を持って選択した。もっとしっかり投げ切れるようにしないといけない」と悔やんだ。４回には沢井に右中間へ２ランを許