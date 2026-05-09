巨人の坂本勇人内野手、松本剛外野手、戸郷翔征投手らがアドバイザリー契約を結ぶＳＳＫ社が、ひとり親家庭の支援のための「マザーズデー・チャリティープログラム２０２６」としてチャリティーオークションを行う。各球団の契約選手が５月１０日の「ＮＰＢマザーズデー２０２６」の試合で実際に着用した母の日仕様のピンク色の野球用具に、直筆サインを施し、モバオクにて出品する。オークションは社会福祉法人中央共同募金