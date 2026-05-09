格闘家の武尊の妻でタレントの川口葵のうさ耳ショットにファンはくぎ付けになった。９日までにインスタグラムで「びよーん」とつづり、半袖Ｔシャツに長い耳の付いた帽子をかぶって手で耳を目一杯伸ばす姿をアップした。この投稿には「マジで女神」「かわいすぎるよ」「似合いすぎてる」「一瞬うさぎ年だっけ？って思った」「あおいラビットめっちゃ可愛い」「葵うさポン素敵」などの声が寄せられている。武尊は「引退試合