◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―２巨人（９日・バンテリンドーム）巨人が３連敗で４月３日以来、今季ワーストタイの借金１。４位に転落した。４カード連続負け越しは２３年４月以来３年ぶりで、阿部監督就任後は初となった。指揮官は「無駄なフォアボール、あとミス。今の流れを象徴していたなっていう。それが出てしまいましたね」と振り返る。先制点献上につながった２回の３四球もだが、最大の場面は０―１の５回だった。