◆パ・リーグオリックス０―３日本ハム（９日・京セラドーム大阪）オリックス・曽谷龍平投手は日本ハムに２戦２敗となった。１日は敵地・エスコンフィールドで６回５失点。中７日の登板でも５回途中を３失点で降板となった。昨年は３試合で１勝１敗、防御率１・８９と抑えていた相手。「初回に点を与えたところから始まった気がするし、打たれたボールも高かった」と反省した。岸田監督は「日本ハムさんに対策をされている」