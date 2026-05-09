◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―２巨人（９日・バンテリンドーム）巨人が３連敗で４月３日以来、今季ワーストタイの借金１。４位に転落した。４カード連続負け越しは２３年４月以来３年ぶりで、阿部監督就任後は初となった。苦しい状況でもルーキーの好投が光った。ドラフト２位・田和廉投手（２３）が０―４の７回から登板し１回１安打無失点。初登板からの連続試合無失点を１４に伸ばし、自身が持つ球団新人記録を更新した。