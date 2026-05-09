長いトンネルから抜け出した桜花賞馬にネットでは歓喜の反応が寄せらている。９日に行われたエプソムＣ・Ｇ３（東京・芝１８００メートル、１７頭立て）で、５番人気だったステレンボッシュ（牝５歳、美浦・宮田敬介厩舎、父エピファネイア）が２着に好走。復調の兆しを見せた２４年桜花賞馬に?（旧ツイッター）ではトレンド上位に入る反響を見せている。戸崎圭太騎手とコンビを組んだステレンボッシュは１６番枠から好スター