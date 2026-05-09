大人世代は似合わない……と思われがちなウルフヘア。でも実は、年齢とともに気になるぺたんこ髪やフェイスラインを自然にカバーしやすい、大人に似合うヘアスタイルなんです。今回ご紹介するのは、程よい抜け感が上品な「洗練ウルフ」。ぜひ参考にして、ヘアスタイルをアップデートしてみて。 若々しい印象の外ハネプチウルフ トップを長めに残して広がりにくく仕上げた、洗練感のあるプチウルフ。髪のパサ