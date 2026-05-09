◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ第３日（９日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）強風が吹き荒れ、難コースがさらに難しくなったタフな状況で、首位と４打差の５位からスタートした福山恵梨（松辰）が４バーディー、７ボギーの７５と踏ん張り、通算２オーバーで単独首位に立った。プロ１６年目の３３歳。下部のステップアップツアーでは５勝を挙げている