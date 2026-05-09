吉本新喜劇の女優・山田花子(51)が4日付のブログで、長男がずっと「ボロボロの靴」をはいていたことを記した。 【写真】まさにボロボロになるまではいたスニーカー 花子はブログのタイトルを「ボロボロの靴」とし、「今日は息子たちとお買い物に行ったよ～」と投稿を始めた。「一番の目的はお兄ちゃんの靴を買うこともうボロボロ」と、はきつぶしたニューバランスのスニーカーの写真