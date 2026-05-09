「ヒーロー」などで知られる歌手のボニー・タイラー(74)が、緊急の腸の手術を受けた後、回復を促す目的で医師の判断により人工昏睡状態に置かれていることが分かった。 【写真】集中治療室で昏睡状態だった大物女性歌手感染症で臨死体験 ボニーはポルトガル・ファロにある自宅近くの病院に入院し、手術自体は無事に終了。術後は回復に向かっていると伝えられていたが、その後の経過として人