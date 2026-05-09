浦和の小森飛絢「休んでる期間、早くゴール決めたいっていう気持ちが今に」浦和レッズのFW小森飛絢は、5月9日のJ1百年構想リーグ第16節の水戸ホーリーホック戦で1ゴール。チームの4-1の勝利に大きく貢献した。肩の手術から復帰しての5試合で3ゴールを挙げたが、そのすべてが利き足でない左足でのものになった。小森は昨年6月に浦和へ加入し、シーズン後半戦のスタートから得点力を見せつけるも負傷離脱。オフには脱臼癖を治す