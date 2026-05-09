松本市で9日、「相続セミナー」が開かれました。住宅建築やリフォームの「サンプロ」が企画したもので、「参遊亭英遊」の名前で落語家としても活動する公認会計士・税理士の石倉英樹さんが、相続のトラブルや税金の仕組みなどについて、軽妙なトークを交えながら解説しました。訪れた人は、楽しみながら相続手続きについて学んでいました。