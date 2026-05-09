【ジュネーブ＝船越翔】世界保健機関（ＷＨＯ）は８日、大西洋航行中のクルーズ船でハンタウイルスの感染が相次いでいる問題で、感染疑いのあった１人に陽性反応が確認され、感染者は計６人になったと発表した。６人とも、人から人への感染がまれにあるアンデス型のハンタウイルスが検出されたという。ＷＨＯによると、ほかにも２人に感染の疑いがある。運航会社によると、集団感染の疑いが判明する前の４月２４日に、乗船者約