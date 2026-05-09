大阪のおばちゃんアイドルグループ、オバチャーンが9日、大阪市の新世界ZAZA Pocketsで結成15周年記念ライブを開催した。10日の母の日に先立ち、「オ母（オバ）の日」と題して3ステージを開催。海外からの観光客も訪れた中、関西弁全開のマシンガントークと息を切らしながらも5曲のライブパフォーマンスで盛り上げた。CD購入者との撮影会や豊富な人生経験を生かした人生相談会も行った。12年に結成。「大阪の“絡んでくるアイドル