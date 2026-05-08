オーストラリアから世界中を席巻し、今やファミリー層を中心に絶大な支持を集めるアニメーション作品『ブルーイ』。その日本初となる期間限定コラボカフェが、2026年5月18日（月）より麻布台ヒルズにて開催されることが決定した。 劇中のスイーツを再現！ファン垂涎の限定メニューBBC Studiosと麻布台ヒルズカフェのタッグにより実現した本キャンペーン。店内は、主人公のブルーイをはじめとするお馴染みのキャラクタ